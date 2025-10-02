Ричмонд
В Пензенской области ввели план «Ковер»

После объявленной «беспилотной опасности» в Пензенской области ввели план «Ковер».

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Олег Мельниченко сообщил о введении в Пензенской области плана «Ковер».

«Над рядом районов области введен план “Ковер”. Телефон экстренных служб — 112», — написал Мельниченко в Telegram-канале.

Напомним, что буквально два часа назад Мельниченко сообщал об объявленной в регионе беспилотной опасности.

Тогда губернатор сообщил, что в целях безопасности граждан были введены временные ограничения работы мобильного интернета.

Напомним, что накануне из-за сохраняющейся угрозы со стороны дронов временно приостановлены все полеты через аэропорт Оренбурга. Позднее там были введены временные ограничения на прием и выпуск судов.

Кроме этого, днем ранее в аэропорту Саратова — Гагарин были введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.