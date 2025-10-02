СМИ: ВСУ пытаются атаковать дронами Саратовскую область

Украинская армия пытается атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Саратовскую область. Об этом в четверг, 2 октября, сообщили в Telegram-канале Shot.
Жители Саратова и Энгельса сообщают о вое сирен тревоги и работе систем противовоздушной обороны (ПВО).
Новость дополняется.
