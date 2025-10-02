Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мосгорсуд утвердил 13-летний срок бывшему вице-губернатору Петербурга

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным 13-летний срок, назначенный бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву за четыре эпизода растраты и мошенничества на 3,3 миллиарда рублей, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Источник: Freepik

Между тем суд снизил сумму штрафа, который изначально составлял 132 миллиона рублей.

«Окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием его в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок два года», — сказано в документе. Помимо этого, суд на три года после освобождения запретил ему занимать должности, связанные с исполнением распорядительных и финансово-хозяйственных функций в коммерческих организациях.

Таким образом, суд отклонил апелляционные жалобы его адвокатов, которые настаивали на замене срока на условный или отмене приговора, ссылаясь на многочисленные смягчающие обстоятельства и возмещение ущерба ряду потерпевших.

Приговор Лавленцеву вынес Тверской суд Москвы 21 ноября 2024 года, суд также взыскал с него 2,685 миллиарда рублей по иску бизнесмена Геннадия Тимченко. Другого фигуранта, бывшего гендиректора «СКА Арены» Игоря Забирана, суд отправил в колонию на 7,5 лет со штрафом в 54 миллиона рублей.

Оба фигуранта признали вину в полном объеме.

Лавленцев занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга в 2013—2014 годах, курируя вопросы ЖКХ, благоустройства и энергетики, инкриминируемые ему преступления были совершены впоследствии. В октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом по иску бывшего делового партнера Тимченко.

Узнать больше по теме
Геннадий Тимченко: биография состоятельного предпринимателя и друга Путина
Один из наиболее влиятельных бизнесменов России, меценат и основатель Volga Group занимает 6-е место в рейтинге 125 миллиардеров России по данным Forbes. На 2024 год состояние Геннадия Тимченко оценивают в 23,4 млрд $. Собрали главное из биографии богатейшего из соратников Владимира Путина: путь в бизнесе, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше