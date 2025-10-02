Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Камчатки пойдет под суд за регистрацию в квартире 113 мигрантов

УМВД России по Камчатскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, которого обвиняют в фиктивной постановке иностранцев на учет по месту пребывания, сообщили «Ъ» в ведомстве в четверг.

Источник: Freepik

По данным полиции, с апреля по август 2025 года горожанин зарегистрировал в своей квартире 113 мигрантов. Установлено, что за фиктивную постановку на учет он получал от двух до 10 тыс. руб.

Уголовное дело направлено в прокуратуру на утверждение обвинения. Если вина фигуранта будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет колонии.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше