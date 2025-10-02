Полиция опубликовала видео нападения охранника омского бара на прохожего

19-летний охранник одного из омских баров может отправиться в колонию на 8 лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Следователем отдела полиции № 10 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по обращению медиков.
К врачам был доставлен 25-летний житель Ленинского округа с закрытой черепно-мозговую травмой, гематомами височной области и перелом стенок глазницы. Все травмы молодой человек получил ранним утром 1 октября рядом с баром на улице Ленина в Омске после словесного конфликта с охранником.
Скорую помощь вызвали случайные свидетели. На видео, опубликованном омской полицией видно, что у бара находились десятки человек, которые в драку не вмешались.
19-летний охранник уже привлекался к уголовной ответственности также за умышленное причинение вреда здоровью, но тогда средней тяжести.