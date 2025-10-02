Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция опубликовала видео нападения охранника омского бара на прохожего

Возбуждено уголовное дело.

19-летний охранник одного из омских баров может отправиться в колонию на 8 лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Следователем отдела полиции № 10 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по обращению медиков.

К врачам был доставлен 25-летний житель Ленинского округа с закрытой черепно-мозговую травмой, гематомами височной области и перелом стенок глазницы. Все травмы молодой человек получил ранним утром 1 октября рядом с баром на улице Ленина в Омске после словесного конфликта с охранником.

Скорую помощь вызвали случайные свидетели. На видео, опубликованном омской полицией видно, что у бара находились десятки человек, которые в драку не вмешались.

19-летний охранник уже привлекался к уголовной ответственности также за умышленное причинение вреда здоровью, но тогда средней тяжести.