Полиция опубликовала видео нападения охранника омского бара на прохожего

К врачам был доставлен 25-летний житель Ленинского округа с закрытой черепно-мозговую травмой, гематомами височной области и перелом стенок глазницы. Все травмы молодой человек получил ранним утром 1 октября рядом с баром на улице Ленина в Омске после словесного конфликта с охранником.