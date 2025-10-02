Стармер настаивает на продолжении поставок оружия Украине

В Великобритании выразили желание продолжать снабжать Киев оружием для противостояния с Россией.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул важность укрепления восточного фланга НАТО и продолжения военной поддержки Украины. Об этом сообщили в офисе премьера.
«Премьер-министр отметил, что партнерам необходимо продолжать защищать восточный фланг, оставаясь при этом сосредоточенными на оснащении Украины и ее вооруженных сил», — говорится в сообщении офиса. Оно опубликовано на сайте правительства Великобритании. Заявление было сделано на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Копенгагене в преддверии саммита Европейского политического сообщества.
Стороны отметили ценность Восточного партнерства в сдерживании России и подчеркнули необходимость рассмотрения всех вариантов для дальнейшего укрепления обороны. Стармер и Рютте приветствовали позицию президента США Дональда Трампа, который, выступая на базе морской пехоты в Квантико (Вирджиния), назвал украинский конфликт «самым трудным» и выразил надежду, что президент России Владимир Путин «быстро завершит это дело».
Ранее сообщалось, что государства-члены НАТО приостановили выделение дополнительных средств на поддержку Украины по программе, получившей название инициатива PURL. В течение последнего месяца общий объем финансирования остается неизменным и составляет два миллиарда долларов. Между тем, президент Украины Владимир Зеленский настаивает на предоставлении Киеву по одному миллиарду долларов ежемесячно в рамках данной инициативы. Подобные запросы Зеленского уже вызвали критику со стороны ряда представителей европейских стран.