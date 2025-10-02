Стармер настаивает на продолжении поставок оружия Украине

«Премьер-министр отметил, что партнерам необходимо продолжать защищать восточный фланг, оставаясь при этом сосредоточенными на оснащении Украины и ее вооруженных сил», — говорится в сообщении офиса. Оно опубликовано на сайте правительства Великобритании. Заявление было сделано на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Копенгагене в преддверии саммита Европейского политического сообщества.