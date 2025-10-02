Ричмонд
Росгвардейцы задержали мужчину за хулиганство в магазине в центре Москвы

Сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии России пресекли хулиганские действия в магазине в центре Москвы, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по столице.

«Сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве задержали 33-летнего мужчину за нарушение общественного порядка в продуктовом магазине в центре столицы. На пульт поступил сигнал “тревога” с охраняемого торгового объекта на ул. Льва Толстого. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили у администратора магазина, что один из посетителей ведет себя агрессивно и оскорбляет персонал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушитель был задержан в установленном порядке и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.