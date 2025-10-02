В Красноярске похитителям бизнесмена вынесли суровый приговор

В Красноярске вынесен приговор участникам громкого преступления — похищения человека, вымогательства и разбоя. Группа лиц похитила знакомого бизнесмена, требуя у последнего крупную сумму денег, сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.
Злоумышленники удерживали потерпевшего, применяли к нему насилие и угрожали расправой его близким. Также они похитили имущество и угнали автомобиль. После получения требуемого преступники скрылись.
Октябрьский районный суд признал Кирилла Волколупова и Никиту Зайкина виновными. Они получили 10 лет и 10,5 лет колонии строгого режима соответственно. Приговор ещё не вступил в законную силу.