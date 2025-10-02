Защита бывшего вице-губернатора Петербурга попросила снизить срок

Узнать больше по теме

Геннадий Тимченко: биография состоятельного предпринимателя и друга Путина

Один из наиболее влиятельных бизнесменов России, меценат и основатель Volga Group занимает 6-е место в рейтинге 125 миллиардеров России по данным Forbes. На 2024 год состояние Геннадия Тимченко оценивают в 23,4 млрд $. Собрали главное из биографии богатейшего из соратников Владимира Путина: путь в бизнесе, личная жизнь и увлечения.