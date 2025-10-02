Ричмонд
Защита бывшего вице-губернатора Петербурга попросила снизить срок

Защита бывшего вице-губернатор Петербурга Лавленцева просила снизить ему срок.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Защита бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева, получившего 13 лет колонии за четыре эпизода растраты и мошенничества на 3,3 миллиарда рублей, просила отменить или снизить срок ради его пятерых детей, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

«Ссылаясь на наличие на иждивении пятерых детей, четверо из которых малолетние, считает, что суд должен был проявить снисходительность при назначении наказания, руководствуясь интересами семьи и детей», — сказано в документе.

По мнению адвоката, суд не учел данные о личности Лавленцева, ведь тот «характеризуется исключительно с положительной стороны, занимался благотворительностью».

Приговор Лавленцеву вынес Тверской суд Москвы 21 ноября прошлого года, суд также взыскал с него 2,685 миллиарда рублей по иску бизнесмена Геннадия Тимченко. Позднее Мосгорсуд признал срок приговора законным, снизив при этом сумму штрафа. Другого фигуранта, бывшего гендиректора «СКА Арены» Игоря Забирана, суд отправил в колонию на 7,5 лет со штрафом в 54 миллиона рублей.

Оба фигуранта признали вину в полном объеме.

Лавленцев занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга в 2013—2014 годах, курируя вопросы ЖКХ, благоустройства и энергетики, инкриминируемые ему преступления были совершены впоследствии. В октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом по иску бывшего делового партнера Тимченко.

