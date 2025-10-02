Адвокат Алешкин заявил, что поданные к Пугачевой иски не рассмотрят

По словам адвоката, заявители не имеют процессуального права выступать истцами в данном случае. Он пояснил, что если иск подается лицом, чьи права не были нарушены, то такой документ сначала оставляется без движения, а затем возвращается без рассмотрения. Таким образом, данные обращения не могут быть приняты к производству.