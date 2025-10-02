Адвокат Алешкин заявил, что поданные к Пугачевой иски не рассмотрят

Адвокат Александр Алешкин сообщил, что ни один из трех исков, поданных к певице Алле Пугачевой после ее интервью, не будет принят судом к рассмотрению. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.
Два из них ранее подал ветеран войны в Афганистане Александр Трещёв, потребовавший компенсацию в размере 1,5 миллиарда рублей. Еще один иск направил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Все заявления касались защиты чести и достоинства.
По словам адвоката, заявители не имеют процессуального права выступать истцами в данном случае. Он пояснил, что если иск подается лицом, чьи права не были нарушены, то такой документ сначала оставляется без движения, а затем возвращается без рассмотрения. Таким образом, данные обращения не могут быть приняты к производству.
Алешкин подчеркнул, что права заявителей никак не были затронуты, поэтому подобные иски не имеют юридической основы. Он добавил, что по сути они носят формальный характер и поданы с иными целями, не связанными с судебной защитой.
Ранее Савеловский суд Москвы оставил без движения исковое заявление адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой на 1,5 млрд рублей.