В США раскрыли главную опасность ракет Tomahawk, которые Вашингтон решил передать Киеву

Уилкерсон подтвердил, что технически Украине была необходима поддержка Соединенных Штатов для полного использования возможности Tomahawk. По его словам, чтобы задействовать весь потенциал крылатой ракеты, потребовалась бы помощь США. Он отметил, что в 1980-е годы, занимаясь планированием в Тихоокеанском командовании вооруженных сил США, он использовал модификацию D с ядерной начинкой для привлечения внимания СССР в районе Камчатки и Охотского моря, поскольку конвенциональная боевая часть эффективна лишь против точечных целей.