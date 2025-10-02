Российские войска начали бои за Новогригоровку в Запорожской области

До этого, в конце сентября, российские войска уже взяли под контроль села Новоивановка и Муравка в Запорожской области, а также нанесли ряд групповых ударов по объектам инфраструктуры Украины. Эти действия стали частью последовательного продвижения российских подразделений на южном направлении и отражают общую тенденцию расширения зоны контроля ВС РФ в регионе.