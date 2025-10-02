Стало известно о резонансном заявлении Меликова после массовой драки в Махачкале

В своём телеграм-канале Меликов выразил возмущение произошедшим и подчеркнул, что наказание должно коснуться не только непосредственных участников, но и их родителей. По его словам, матери и отцы тех, кто оказался в эпицентре инцидента, обязаны понести ответственность. Руководитель региона также потребовал тщательной проверки работы образовательных учреждений, учащиеся которых оказались вовлечены в конфликт.