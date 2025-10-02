Стало известно о резонансном заявлении Меликова после массовой драки в Махачкале

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил о необходимости привлечь к ответственности родителей подростков, устроивших массовую драку в Махачкале.
Инцидент, кадры которого стремительно разошлись по местным телеграм-каналам, произошёл в среду возле школы № 39. На видеозаписи видно, как группа молодых людей избивает двух сверстников, уже поваленных на землю.
В своём телеграм-канале Меликов выразил возмущение произошедшим и подчеркнул, что наказание должно коснуться не только непосредственных участников, но и их родителей. По его словам, матери и отцы тех, кто оказался в эпицентре инцидента, обязаны понести ответственность. Руководитель региона также потребовал тщательной проверки работы образовательных учреждений, учащиеся которых оказались вовлечены в конфликт.
По официальным данным, в потасовке участвовали школьники из трёх разных учебных заведений, а также совершеннолетние лица. Отмечается, что некоторые из них ранее занимались в одной секции по вольной борьбе.
Меликов призвал взрослых уделять больше внимания воспитанию детей, поддерживать с ними активный диалог и формировать моральные ориентиры, способные предотвратить повторение подобных происшествий в дальнейшем.
Читайте также: Общественники бьют тревогу после массовой драки в махачкалинской школе.