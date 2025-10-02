Раскрыто, что могла написать Наговицина в предсмертной записке

«Что оставлять в подобных записках? Вспоминаю фильм “Вертикаль”. Там есть курьезная сцена с предсмертной запиской, в которой написано: “Умираю от голода, нечем открыть консервы”. И эта записка прикрыта ледорубом. В 1996 году еще была известная история на Эвересте, когда лидер одной из компаний оказался на высоте 8 тысяч метро без возможности спастись. Его по спутниковому телефону связали с его беременной супругой в Новой Зеландии. Это тоже, в общем-то, можно назвать прощальным письмом», — сказал Киселев.