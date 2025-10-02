Раскрыто, что могла написать Наговицина в предсмертной записке

Российская альпинистка Наталья Наговицина, застрявшая на пике Победы в Киргизии, могла оставить предсмертную записку. Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев в разговоре с aif.ru предположил, что в ней могло быть.
Он вспомнил случай в Непале, когда пара альпинистов отправилась на восхождение и сорвалась. Мужчина получил перелом и остался в палатке, девушка пошла за помощью, но пропала без вести. Когда альпинист понял, что спасения не будет, он записал на видео прощальное видео.
«Что оставлять в подобных записках? Вспоминаю фильм “Вертикаль”. Там есть курьезная сцена с предсмертной запиской, в которой написано: “Умираю от голода, нечем открыть консервы”. И эта записка прикрыта ледорубом. В 1996 году еще была известная история на Эвересте, когда лидер одной из компаний оказался на высоте 8 тысяч метро без возможности спастись. Его по спутниковому телефону связали с его беременной супругой в Новой Зеландии. Это тоже, в общем-то, можно назвать прощальным письмом», — сказал Киселев.
Ранее друг Наговициной Руслан Колунин в эфире федерального ТВ заявил, что она могла оставить предсмертную записку или записать видеообращение. При этом он допустил, что записать на телефон альпинистка ничего не успела, так как он мог быть разряжен.