Врач Шуров сказал, чем опасен предтрен, которым могли отравиться школьники

Специалист отметил, что предтрен сам по себе не может вызвать отравление или даже эйфорию, о которой рассказали ученики.

Источник: Аргументы и факты

Предтренировочный комплекс, который связывают с отравлением детей в лицее № 159 в Екатеринбурге, может вызвать тахикардию, сообщил в беседе с aif.ru врач-нарколог Василий Шуров.

Напомним, 1 октября 11 учеников пятого класса почувствовали недомогание и затрудненное дыхание, их отвезли в больницу.

По словам учеников лицея, восьмиклассники рассыпали в раздевалке предтрен, которым позже надышались пятиклассники.

«В предтрен обычно входит кофеин, бета-аланин, лимонник, ничего такого. Писали, что якобы он эйфорию вызывает, но нет. Он вызывает только тахикардию и все прочее», — отметил врач.

Специалист добавил, что версия о том, что школьники отравились парами предтрена, звучит довольно странно.

Ранее ученик лицея рассказал о баловстве школьников предтреном перед отравлением.