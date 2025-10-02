Врач Шуров сказал, чем опасен предтрен, которым могли отравиться школьники

Предтренировочный комплекс, который связывают с отравлением детей в лицее № 159 в Екатеринбурге, может вызвать тахикардию, сообщил в беседе с aif.ru врач-нарколог Василий Шуров.
Напомним, 1 октября 11 учеников пятого класса почувствовали недомогание и затрудненное дыхание, их отвезли в больницу.
По словам учеников лицея, восьмиклассники рассыпали в раздевалке предтрен, которым позже надышались пятиклассники.
«В предтрен обычно входит кофеин, бета-аланин, лимонник, ничего такого. Писали, что якобы он эйфорию вызывает, но нет. Он вызывает только тахикардию и все прочее», — отметил врач.
Специалист добавил, что версия о том, что школьники отравились парами предтрена, звучит довольно странно.
Ранее ученик лицея рассказал о баловстве школьников предтреном перед отравлением.