Аэропорты Астрахани и Саратова временно ограничили работу

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Астрахани и Саратова 2 октября.

Источник: Комсомольская правда

Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило о введении временных ограничений на взлет и посадку воздушных судов в аэропорту Саратова — Гагарин, а также в аэропорту Астрахани — Нариманово.

Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Росавиации около 05:06 по мск 2 октября.

«Аэропорты Астрахань (Нариманово), Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — следует из сообщения.

Сообщается, что ограничения введены для обеспечения безопасности авиационных операций.

Ранее, 29 сентября, в работе воздушной гавани столичного аэропорта Жуковский были введены временные ограничения.

Кроме этого, на днях в оренбургском аэропорту были введены аналогичные ограничения. До этого — в аэропортах Казани и Ульяновска.