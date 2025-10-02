Аэропорты Астрахани и Саратова временно ограничили работу

Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило о введении временных ограничений на взлет и посадку воздушных судов в аэропорту Саратова — Гагарин, а также в аэропорту Астрахани — Нариманово.
Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Росавиации около 05:06 по мск 2 октября.
«Аэропорты Астрахань (Нариманово), Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — следует из сообщения.
Сообщается, что ограничения введены для обеспечения безопасности авиационных операций.
Ранее, 29 сентября, в работе воздушной гавани столичного аэропорта Жуковский были введены временные ограничения.
Кроме этого, на днях в оренбургском аэропорту были введены аналогичные ограничения. До этого — в аэропортах Казани и Ульяновска.