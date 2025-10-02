Ричмонд
Число ограничивших полеты аэропортов России выросло до трех

Аэропорты Саратова и Астрахани ввели временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов, сообщили в Росавиации. Ранее идентичная мера была введена в аэропорту Волгограда.

Источник: РИА "Новости"

Подобные ограничения связаны с риском атаки БПЛА на регионы. В ночь на 2 октября также был введен план «Ковер» на всей территории Пензенской области. После введения плана все самолеты обязаны покинуть указанную зону или совершить немедленную посадку.

