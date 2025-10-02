Число ограничивших полеты аэропортов России выросло до трех

Подобные ограничения связаны с риском атаки БПЛА на регионы. В ночь на 2 октября также был введен план «Ковер» на всей территории Пензенской области. После введения плана все самолеты обязаны покинуть указанную зону или совершить немедленную посадку.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше