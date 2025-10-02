Временно закрыты два российских аэропорта

Судя по онлайн-табло астраханского аэропорта, был отменен один рейс Астрахань — Москва, который должен был вылететь в 07:20 (05:20 мск). Причина отмены неизвестна и может быть не связана с ограничениями. На онлайн-табло саратовской воздушной гавани нет информации о задержках или отменах рейсов.