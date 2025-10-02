В США высказались по поводу войны с Россией

В Кремле не раз отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что страны НАТО и Европейского союза фактически ведут против России войну, используя в качестве инструмента Украину. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что несоблюдение положений Устава ООН свидетельствует о неоколониальных устремлениях, способствующих усилению мировой нестабильности и увеличению числа региональных конфликтов. В качестве еще одного примера эскалации Лавров указал на ситуацию, складывающуюся на Ближнем Востоке.