Названа неожиданная деталь из Польши на сбитых дронах

Военнослужащие России выявили комплексы камер польского происхождения на сбитых украинских беспилотниках. Об этом сообщил командир FPV-расчета Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Запад» с позывным «Чекист».

«На тяжелых дронах типа “Баба-яга” устанавливаются камеры польского производства, которые были обнаружены на уничтоженных беспилотниках вблизи Купянска. Речь идет о моделях Gimbal ORB-80.3», — рассказал «Чекист» РИА Новости.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте польской компании Iridex Robotics, камера Gimbal ORB-80.3 представляет собой компактное двухосевое устройство, способное распознавать и отслеживать объекты. Кроме того, аппарат оборудован тепловизором.

Ранее глава совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев получил тяжелые ранения в результате атаки украинского беспилотника «Баба-Яга». Позже он скончался в больнице от полученных ранений. Врачи боролись до последнего, но спасти его не удалось.

