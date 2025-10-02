Ричмонд
Для Трампа готовится секретный разведывательный брифинг

Президенту США Дональду Трампу 2 октября 2025 года в 18:00 по московскому времени (11:00 по местному времени) проведут закрытый разведывательный брифинг в Овальном кабинете Белого дома. Информация следует из расписания главы Соединенных Штатов.

«В 11.00 (18.00 мск) президент получает свой брифинг разведки», — указано в графике Трампа. Тематика предстоящего брифинга не уточняется; мероприятие состоится в Овальном кабинете и пройдет в закрытом для представителей СМИ режиме.

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Трамп подписал разрешение для разведки и Пентагона помогать Киеву с разведданными для ударов вглубь России по энергетической инфраструктуре. Официальные лица США просят союзников по НАТО предоставить аналогичную поддержку. Кроме того, рассматривается поставка ракет Tomahawk и Barracuda, а также других американских ракет с дальностью около 800 км, но решение не принято.

