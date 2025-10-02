Для Трампа готовится секретный разведывательный брифинг

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Трамп подписал разрешение для разведки и Пентагона помогать Киеву с разведданными для ударов вглубь России по энергетической инфраструктуре. Официальные лица США просят союзников по НАТО предоставить аналогичную поддержку. Кроме того, рассматривается поставка ракет Tomahawk и Barracuda, а также других американских ракет с дальностью около 800 км, но решение не принято.