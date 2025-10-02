Победил закон: в Омской области бывший уголовник подрался с сотрудником полиции

Вызванному на семейный скандал участковому пришлось защищать честь мундира кулаками — пьяный неадекват оказал активное сопротивление правоохранителю. О схватке сотрудника полиции с бывшим уголовником сообщил сегодня, 2 октября, телеграм-канал «Омская полиция».
«В дежурную часть отделения МВД России по Любинскому району от местной жительницы поступило 1 октября заявление об агрессивном поведении бывшего сожителя и угрозах с его стороны. Прибывший на место участковый уполномоченный обнаружил мужчину с внешними признаками сильного алкогольного опьянения. На неоднократные требования стража порядка прекратить противоправное поведение правонарушитель не реагировал. Более того, он начал вести себя неадекватно и агрессивно, в том числе оказал активное сопротивление правоохранителю», — говорится в сообщении телеграм-канала.
Участковому пришлось вступить в драку с агрессором, который оказался к тому же судимым — отбывал срок за грабеж. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на привлечение жителя Любинского района к установленной законом ответственности, отметили в ведомстве.