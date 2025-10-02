Победил закон: в Омской области бывший уголовник подрался с сотрудником полиции

«В дежурную часть отделения МВД России по Любинскому району от местной жительницы поступило 1 октября заявление об агрессивном поведении бывшего сожителя и угрозах с его стороны. Прибывший на место участковый уполномоченный обнаружил мужчину с внешними признаками сильного алкогольного опьянения. На неоднократные требования стража порядка прекратить противоправное поведение правонарушитель не реагировал. Более того, он начал вести себя неадекватно и агрессивно, в том числе оказал активное сопротивление правоохранителю», — говорится в сообщении телеграм-канала.