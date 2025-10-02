В Раде зарегистрировали законопроект о переименовании копеек в «шаги»

Идея изменить название украинской разменной монеты обсуждается не впервые. В 2024 году Национальный банк Украины уже предлагал заменить «копейку» на «шаг», ссылаясь на исторические традиции денежного обращения страны. В последний раз «шаги» использовались на территории Украины более ста лет назад: в период существования Украинской народной республики гривна делилась на 100 шагов, однако тогда шаги были бумажными денежными знаками, а не металлическими монетами.