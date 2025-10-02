Ричмонд
В четырех районах Ростовской области отразили атаку беспилотников

Повреждений на земле не зафиксировано.

Источник: Аргументы и факты

Системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в четырех районах Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, ночью силы ПВО уничтожили и перехватили вражеские дроны над Верхнедонским, Шолоховским, Миллеровским и Чертковским районами.

Глава области подчеркнул, что повреждений на земле не зафиксировано, жертв и пострадавших среди населения нет.

Ранее в Калужской области оказалась незначительно повреждена газовая труба в результате падения обломков беспилотника.

