В четырех районах Ростовской области отразили атаку беспилотников

Системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в четырех районах Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его словам, ночью силы ПВО уничтожили и перехватили вражеские дроны над Верхнедонским, Шолоховским, Миллеровским и Чертковским районами.
Глава области подчеркнул, что повреждений на земле не зафиксировано, жертв и пострадавших среди населения нет.
Ранее в Калужской области оказалась незначительно повреждена газовая труба в результате падения обломков беспилотника.
