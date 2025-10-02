В Хабаровске пенсионерка отравилась дымом от сгоревшего ужина

Как отметили в МЧС, в квартире не было автономного пожарного извещателя, который мог бы сработать на ранней стадии и предупредить хозяйку громким сигналом. Такие извещатели работают круглосуточно, независимо от электросети, и обеспечивают своевременное оповещение о начале пожара.