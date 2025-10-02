В Хабаровске пенсионерка отравилась дымом от сгоревшего ужина

В Хабаровске пенсионерка попала в больницу после задымления в собственной квартире из-за сгоревшего ужина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Поздним вечером 29 сентября в пожарную охрану поступило сообщение о сильном задымлении в десятиэтажном доме на улице Краснореченской. Прибывшие огнеборцы МЧС проверили квартиру и очага горения не обнаружили. Выяснилось, что причиной задымления стала оставленная без присмотра на плите пища.
Хозяйка квартиры, 83-летняя женщина, отравилась продуктами горения и была госпитализирована. Сейчас она находится под наблюдением специалистов и проходит лечение.
Как отметили в МЧС, в квартире не было автономного пожарного извещателя, который мог бы сработать на ранней стадии и предупредить хозяйку громким сигналом. Такие извещатели работают круглосуточно, независимо от электросети, и обеспечивают своевременное оповещение о начале пожара.
Специалисты напоминают о необходимости установки автономных извещателей в квартирах пожилых людей и семей с детьми. Они помогают минимизировать риск отравления продуктами горения и увеличить шансы безопасной эвакуации при чрезвычайной ситуации.