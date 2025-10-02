Сотрудники СБУ пытались завербовать жительницу Шебекино, пытая на ее глазах отца

СБУ пытали отца жительницы Белгородской области, чтобы завербовать ее.
Сотрудники СБУ пытались завербовать жительницу Шебекино (Белгородская область) Анастасию Быкову, угрожая расправой над отцом: они около полутора часов демонстрировали по видео-звонку его избиение и требовали отдать аккаунт в Telegram с правами администратора в харьковском чате, а также собирать информацию о перемещении российской военной техники. Об этом рассказала сама девушка.
«Двадцать седьмого июля этого года со мной связались с телефона отца украинские спецслужбы. Они позвонили мне на WhatsApp (принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) и сказали о том, что если мне не все равно на жизнь моего отца, то я должна им отдать свой аккаунт в Telegram, на что я ответила отказом», — рассказала Быкова РИА Новости. Она рассказала, что после они начали избивать отца и просили, чтобы девушка включила демонстрацию экрана.
После этого, по словам девушки, с ней снова связались сотрудники СБУ, но уже в письменной форме. Говорили, что если она хочет, чтобы ее отец жил, ей следует ходить в Шебекино, наблюдать, где находятся военные и живут ли они в городе. Собеседница агентства добавила, что помимо этого сотрудники СБУ также угрожали ей расправой при помощи целенаправленной атаки по ее дому.
Родители Анастасии разошлись в начале 2000-х годов, после чего ее отец Андрей Лаптев 1962 года рождения переехал в Харьков. Украинского гражданства он не имел. Отец девушки умер 8 сентября. По ее словам, кремировать его ей не разрешили, а причиной смерти назвали отравление алкоголем, не дав при этом никаких подтверждающих документов.
Ранее вернувшиеся из украинского плена бойцы ВС РФ рассказали о пытках и издевательствах со стороны украинских военных и нацбатальона «Азов». Солдаты сообщили о жестоких избиениях, унижениях и психологическом давлении, включая принуждение к заучиванию текстов для съемок.