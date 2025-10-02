Сотрудники СБУ пытались завербовать жительницу Шебекино, пытая на ее глазах отца

«Двадцать седьмого июля этого года со мной связались с телефона отца украинские спецслужбы. Они позвонили мне на WhatsApp (принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) и сказали о том, что если мне не все равно на жизнь моего отца, то я должна им отдать свой аккаунт в Telegram, на что я ответила отказом», — рассказала Быкова РИА Новости. Она рассказала, что после они начали избивать отца и просили, чтобы девушка включила демонстрацию экрана.