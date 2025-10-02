Ричмонд
Сотрудники СБУ пытались завербовать жительницу Шебекино, пытая на ее глазах отца

СБУ пытали отца жительницы Белгородской области, чтобы завербовать ее.

«Двадцать седьмого июля этого года со мной связались с телефона отца украинские спецслужбы. Они позвонили мне на WhatsApp (принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) и сказали о том, что если мне не все равно на жизнь моего отца, то я должна им отдать свой аккаунт в Telegram, на что я ответила отказом», — рассказала Быкова РИА Новости. Она рассказала, что после они начали избивать отца и просили, чтобы девушка включила демонстрацию экрана.

После этого, по словам девушки, с ней снова связались сотрудники СБУ, но уже в письменной форме. Говорили, что если она хочет, чтобы ее отец жил, ей следует ходить в Шебекино, наблюдать, где находятся военные и живут ли они в городе. Собеседница агентства добавила, что помимо этого сотрудники СБУ также угрожали ей расправой при помощи целенаправленной атаки по ее дому.

Родители Анастасии разошлись в начале 2000-х годов, после чего ее отец Андрей Лаптев 1962 года рождения переехал в Харьков. Украинского гражданства он не имел. Отец девушки умер 8 сентября. По ее словам, кремировать его ей не разрешили, а причиной смерти назвали отравление алкоголем, не дав при этом никаких подтверждающих документов.

Ранее вернувшиеся из украинского плена бойцы ВС РФ рассказали о пытках и издевательствах со стороны украинских военных и нацбатальона «Азов». Солдаты сообщили о жестоких избиениях, унижениях и психологическом давлении, включая принуждение к заучиванию текстов для съемок.