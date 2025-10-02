В Перми спасатели вытащили из грязи 8-летнюю девочку

Спасатели освободили из грязи 8-летнюю девочку в Перми, сообщает городская администрация в своём Telegram-канале.
Инцидент произошёл 29 сентября в Кировском районе рядом с детским садом «Сказка». Ребёнок застрял в грязи обеими ногами по колено и не мог выбраться самостоятельно.
На место выехала группа спасателей. Они смогли аккуратно вытащить девочку. Ребёнка передали врачам скорой помощи. Сообщается, что жизни пострадавшей ничего не угрожает.
«На место оперативно прибыла дежурная бригада спасателей. Специалисты аккуратно извлекли девочку и передали ее медработникам для проведения осмотра», — рассказали в администрации Перми.
Родителей просят напомнить детям о правилах безопасности во время прогулок и игр на улице.