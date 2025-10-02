Университетские охранники поймали порнозвезду за съемкой секса в автобусе

В Великобритании сотрудники службы безопасности Кембриджского университета прервали откровенные съемки с участием известной порнозвезды Бонни Блю. Об этом сообщает Daily Star.
Звезду застали в момент полового акта внутри микроавтобуса, где проходила очередная часть ее провокационного секс-марафона. Охранники университета подошли к автомобилю, в котором велась запись, и указали, что происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Спутники Блю восприняли замечание с юмором, отметив, что это лишь придает ситуации особую остроту. Вскоре команда собрала оборудование и приготовилась покинуть место, а один из охранников вежливо пожелал им удачи.
Актриса предложила представителю службы безопасности сувенир — фирменную балаклаву, в которых обычно появляются участники ее марафонов, однако мужчина отказался от подарка. При этом, как отмечает издание, никаких наказаний за использование территории знаменитого университета для записи откровенного контента не последовало.
Скандальную известность Бонни Блю получила благодаря секс-марафону, когда за 12 часов она вступила в связь с тысячей мужчин. Последние две недели она путешествует по Великобритании в микроавтобусе, снимая провокационные ролики с участием студентов разных вузов.
