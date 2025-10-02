Марочко: российские военные начали закрепляться у Дробышева в ДНР

«Что касается продвижения к населенному пункту Дробышево: наши военнослужащие не только приблизились к данному населенному пункту — по сути сейчас передовые подразделения ведут работу по закреплению на его северной окраине», — сказал Марочко в разговоре с ТАСС. По данным эксперта, российские военнослужащие приступили к закреплению на окраинах улицы Слобожанской.