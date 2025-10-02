«Избивали отца около часа»: жительница Белгородской области рассказала о попытке вербовки СБУ

«Они позвонили мне на WhatsApp и сказали о том, что если мне не все равно на жизнь моего отца, то я должна им отдать свой аккаунт в Telegram, на что я ответила отказом. Они его начали избивать и просили, чтобы я включила демонстрацию экрана… Избивали трое, один держал камеру… около часа, может, даже полтора», — рассказала Быкова.