«Избивали отца около часа»: жительница Белгородской области рассказала о попытке вербовки СБУ

СБУ пытались завербовать жительницу Белгородской области пытками её отца.

Источник: Комсомольская правда

Жительницу Шебекино Анастасию Быкову, по ее словам, пытались завербовать сотрудники СБУ, шантажируя избиением отца. В течение 1,5 часов они показывали ей расправу над ним по видеозвонку, требуя отдать свой админский аккаунт в харьковском Telegram-чате и собирать разведданные о передвижении российской техники.

После развода родителей Анастасии в 2000-х годов, ее отец Андрей Лаптев перебрался в Харьков. При этом он не являлся гражданином Украины.

«Они позвонили мне на WhatsApp и сказали о том, что если мне не все равно на жизнь моего отца, то я должна им отдать свой аккаунт в Telegram, на что я ответила отказом. Они его начали избивать и просили, чтобы я включила демонстрацию экрана… Избивали трое, один держал камеру… около часа, может, даже полтора», — рассказала Быкова.

Угрожая жизни отца, от нее потребовали вести разведывательную деятельность в Шебекино по отслеживанию дислокации военных РФ.

Она также уточнила, что контакт с сотрудниками СБУ продолжился, однако общение стало происходить уже в письменной форме.

Отец девушки умер 8 сентября. По словам Быковой, причину смерти определили как отравление алкоголем.

Ранее ВС РФ обнаружили тело замученного жителя под Новолюбовкой.