Полиция прекратила преследовать Гуфа по делу о грабеже в Подмосковье

Сотрудники правоохранительных органов прекратили уголовное преследование рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов — прим. «ВМ») в рамках уголовного дела о грабеже группой лиц в Апрелевке. Об этом в четверг, 2 октября, сообщил источник в полиции.
— Версия Гуфа и его защиты впоследствии нашла свое подтверждение — музыкант не был зачинщиком потасовки, а по результатам судебно-медицинской экспертизы потерпевшего его доводы о степени тяжести вреда здоровью не подтвердились, — цитирует заявление ТАСС.
Специалисты осмотрели телефон потерпевшего, после чего у правоохранителей к нему «возникли вопросы». Из-за этого версия артиста была признана «более достоверной» на фоне остальных теорий.
Долматов в конце октября прошлого года попал в реабилитационный центр после скандала в бане и полицейском участке. «Вечерняя Москва» рассказала о деталях очередной скандальной истории рэпера Гуфа.