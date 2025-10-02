В России рассказали об изменении тактики ракетных ударов по Украине

Военный эксперт Попов рассказал об изменении тактики ракетных ударов по Украине.
Российские военные изменили тактику ракетных ударов по Украине, чтобы усложнить работу ПВО и наносить более точные удары по критической инфраструктуре. Об этом рассказал генерал-майор авиации в отставке Владимир Попов, комментируя массированные атаки ВС РФ на энергетические объекты и предприятия ВПК Киева.
Попов отметил, что за последние два года Россия значительно сократила удары по энергетическим объектам Украины, но теперь они возобновятся с новой интенсивностью. «Я думаю, никто не будет останавливать тех, кто планирует в Генштабе боевые действия. И эти удары будут наноситься активно и с определенной периодичностью», — выразил мнение эксперт в разговоре с «МК».
По его словам, атаки направлены на выведение из строя ключевых объектов, включая электростанции, линии электропередач, мосты и железнодорожные узлы. Генерал-майор пояснил, что новая тактика позволяет наносить точечные удары, осложняя работу украинской ПВО. Он добавил, что у Киева недостаточно ресурсов для быстрого восстановления поврежденной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что российские военные внедрили новую тактику с использованием так называемых «дронов-маток», направленную на увеличение дальности нанесения ударов по целям на линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции. Об этом информирует американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на сведения, предоставленные украинскими военными. Согласно данным газеты, тяжелые беспилотные летательные аппараты, именуемые «матками», проникают вглубь территорий, находящихся под контролем Вооруженных сил Украины, после чего выпускают меньшие ударные дроны для последующих атак на украинскую военную технику.