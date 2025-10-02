В России рассказали об изменении тактики ракетных ударов по Украине

Попов отметил, что за последние два года Россия значительно сократила удары по энергетическим объектам Украины, но теперь они возобновятся с новой интенсивностью. «Я думаю, никто не будет останавливать тех, кто планирует в Генштабе боевые действия. И эти удары будут наноситься активно и с определенной периодичностью», — выразил мнение эксперт в разговоре с «МК».