Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке ребёнок получил травму глаза на тренировке по стрельбе

В Петропавловске-Камчатском 11-летняя девочка выстрелила в глаз сверстнице.

Источник: Комсомольская правда

На детской стрелковой тренировке в Петропавловске-Камчатском 11-летняя девочка случайно выстрелила из пневматической винтовки и ранила в глаз свою сверстницу. Инцидент произошел вечером 1 октября на биатлонном комплексе имени Фатьянова. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Как сообщает краевой Минздрав, девочку госпитализировали в глазное отделение больницы имени Лукашевского. Ее состояние стабильное, а документы уже отправили на телемедицинскую консультацию.

Уточняется, что по факту произошедшего была организована прокурорская проверка с целью установления ответственных.

Ранее, 28 сентября, двое детей пострадали на детской площадке. Так, в Вилючинске у 6-летней девочки диагностирован двойной перелом предплечья после падения с горки, а в Петропавловске-Камчатском 5-летний мальчик упал с игрового комплекса «Кораблик», получив травму спины и головы.