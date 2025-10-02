На Камчатке ребёнок получил травму глаза на тренировке по стрельбе

Ранее, 28 сентября, двое детей пострадали на детской площадке. Так, в Вилючинске у 6-летней девочки диагностирован двойной перелом предплечья после падения с горки, а в Петропавловске-Камчатском 5-летний мальчик упал с игрового комплекса «Кораблик», получив травму спины и головы.