Останки дочери серийного убийцы нашли в мешке, но отец оказался невиновен

В 2003 году расследование возобновилось после ареста отца Мелиссы, Карла Паттона. Выяснилось, что он ещё в 1970-х убил пятерых человек. Паттон стал главным подозреваемым в убийстве дочери, но доказательств его причастности не нашли. Мужчину приговорили к пожизненному сроку за прежние преступления. В 2024 году он умер в тюрьме.