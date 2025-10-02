Останки дочери серийного убийцы нашли в мешке, но отец оказался невиновен

Молодая мать, исчезнувшая в Атланте (США), оказалась жертвой страшного преступления. Но кто убил её — до сих пор остаётся загадкой.
Мелисса Паттон родилась в 1977 году в Атланте, штат Джорджия, в семье Нормы и Карла Паттонов. Счастливым её детство назвать было сложно — из-за сурового характера отца. В 18 лет девушка сбежала из родительского дома и вскоре вышла замуж, пишет Independent.
Ее супругом стал Кристофер Вольфенбаргер. Он злоупотреблял алкоголем и поднимал руку на жену. Несмотря на это, Мелисса родила ему двоих детей.
В ноябре 1998 года, в возрасте 21 года, молодая женщина бесследно исчезла. Последний разговор она вела с матерью — обсуждала семейные планы на Рождество.
Весной 1999-го в Атланте, недалеко от места работы Кристофера, в мусорных мешках обнаружили человеческие останки. Позже выяснилось, что они принадлежали Мелиссе. Но тогда установить личность не удалось, и дело «замерло».
В 2003 году расследование возобновилось после ареста отца Мелиссы, Карла Паттона. Выяснилось, что он ещё в 1970-х убил пятерых человек. Паттон стал главным подозреваемым в убийстве дочери, но доказательств его причастности не нашли. Мужчину приговорили к пожизненному сроку за прежние преступления. В 2024 году он умер в тюрьме.
После смерти Паттона полиция вернулась к делу. В августе 2024 года обвинение в убийстве предъявили Кристоферу Вольфенбаргеру. Главные улики — рассказы свидетелей о его жестокости и воспоминания дочери Мелиссы, Кристины Гарретт. Она утверждала, что однажды отец, будучи пьян, говорил о «лучшем способе избавиться от тела — расчленить и выбросить в мусорные баки».
В августе 2025 года начался процесс. Прокуратура считала, что Мелисса планировала уйти от мужа, что и стало мотивом преступления. Но прямых доказательств не существовало. Присяжные признали Кристофера невиновным, и он вышел на свободу.
Сегодня, спустя 27 лет после исчезновения Мелиссы, её убийца остаётся неизвестным. Дело открыто, но перспективы его раскрытия всё меньше. Для родных Мелиссы это не только трагедия, но и страшный вопрос, который продолжает висеть без ответа: кто убил молодую мать из Атланты?
