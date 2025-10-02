Гусев: Около 10 вражеских беспилотников сбили в Воронежской области

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) ликвидировали в небе над Воронежской областью более 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 2 октября, сообщил глава региона Александр Гусев.
— По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, — добавил он в своем Telegram-канале.
В области все еще сохраняется режим опасности атаки БПЛА. При этом в Лискинском, Острогожском, Бутурлиновском районах и Борисоглебске предупреждение снято.
Ранее около восьми взрывов также прозвучало в небе над Волгоградом. Над регионом могли пролетать около 10 вражеских беспилотников — все они направлялись в сторону Саратова.