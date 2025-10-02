ВСУ понесли огромные потери у Волчанска после отъезда офицеров на праздник

«Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады [ВСУ] на позициях были дезорганизованы и понесли огромные потери (более 30 человек) из-за отсутствия управления с командно-наблюдательного пункта ротного и взводного звеньев», — рассказали в силовых структурах в беседе с ТАСС. Источник предположил, что причиной потери управления стал отъезд офицерского состава на праздничные мероприятия в честь дня защитника Украины.