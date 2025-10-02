Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ понесли огромные потери у Волчанска после отъезда офицеров на праздник

Подразделение ВСУ понесло значительные потери у Волчанска Харьковской области из-за отсутствия связи с командным пунктом после отъезда офицеров на праздник. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

ВС РФ резко расширили плацдарм у Волчанска.

Подразделение ВСУ понесло значительные потери у Волчанска Харьковской области из-за отсутствия связи с командным пунктом после отъезда офицеров на праздник. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады [ВСУ] на позициях были дезорганизованы и понесли огромные потери (более 30 человек) из-за отсутствия управления с командно-наблюдательного пункта ротного и взводного звеньев», — рассказали в силовых структурах в беседе с ТАСС. Источник предположил, что причиной потери управления стал отъезд офицерского состава на праздничные мероприятия в честь дня защитника Украины.

По информации силовых структур, отсутствие офицеров на командных пунктах привело к снижению координации и потере боеспособности подразделения. Это позволило силам группировки «Север» с тяжелыми боями расширить плацдарм на левобережье Волчанска, продвинувшись вперед на 500 метров.