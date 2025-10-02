ДТП произошло на дублере Варшавского шоссе

Авария произошла на дублере Варшавского шоссе в районе дома 95. Об этом в четверг, 2 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
На месте происшествия работают оперативные службы города.
— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение не затруднено, — добавили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
1 октября грузовик также влетел в легковой автомобиль на 37-м километре трассы М-2 «Крым» возле подмосковного Подольска. В результате ДТП пострадали три человека — пассажиры машины отечественного производства.
Кроме того, на 108-м километре автодороги Москва — Дмитров — Дубна произошло ДТП с участием двух легковушек. В этой аварии пострадали люди, ехавшие в машине марки «Пежо».