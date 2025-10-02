Из горящего дома в Ангарске удалось спасти девять человек

В Ангарске в многоквартирном доме произошел пожар. На четвертом этаже здания загорелась комната. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, хозяйка рассказала, что была на кухне в тот момент, как почувствовала запах дыма.
— Вместе с сыном женщина на улицу и вызвала службу спасения. До их прибытия самостоятельно вышли из подъезда 16 человек, среди которых было четыре ребенка, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Приехав на место происшествия, спасатели эвакуировали еще восьми жителей дома. С помощью автолестницы c четвертого этажа удалось вытащить 9-летнего ребенка. Огонь затронул 12 квардратных метров. На его тушение силы ушли у 19 сотрудников МЧС. Они же установили, что пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки, проходившей под натяжным потолком.