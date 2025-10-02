Из горящего дома в Ангарске удалось спасти девять человек

В Ангарске в многоквартирном доме произошел пожар. На четвертом этаже здания загорелась комната. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, хозяйка рассказала, что была на кухне в тот момент, как почувствовала запах дыма.