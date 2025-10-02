Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина атаковала Волгоградскую область, есть разрушения

В ночь на 2 октября силы ПВО Минобороны России отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

ВСУ с помощью БПЛА попытались атаковать Волгоградскую область.

В ночь на 2 октября силы ПВО Минобороны России отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», — говорится в telegram-канале администрации региона. В Новониколаевском районе из-за падения обломков сбитых дронов произошло возгорание сухой растительности, которое оперативно ликвидировали противопожарные службы.

В рабочем поселке Елань пострадали частное домовладение и прилегающие хозяйственные постройки. Пострадавших, по данным губернатора, нет.

Ранее сообщалось об атаках на территории Ростовской и Воронежской областей. Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, дежурные подразделения противовоздушной обороны уничтожили более десяти беспилотных летательных аппаратов. В Ростовской области в ночное время силы ПВО успешно отразили попытку воздушной атаки со стороны противника, перехватив и ликвидировав беспилотники в Верхнедонском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районах. По данным властей, разрушений инфраструктуры и пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше