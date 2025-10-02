В Госдуме назвали основное оружие ВСУ против России

Бородай заявил, что ВСУ используют беспилотники в 80% атак по регионам России.
ВСУ используют беспилотники в 80% атак по территории России. Об этом сообщил депутат Госдумы и командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения СВО Александр Бородай.
«Они отличаются друг от друга совершенно разным предназначением и, так или иначе, они доставляют нам массу хлопот и неприятностей и сейчас являются процентов на 80 приблизительно основным средством поражения, которое использует ВСУ», — приводит слова депутата ТАСС. Он также подчеркнул, что беспилотников у украинских солдат все больше и больше.
Бородай также отметил, что западные военные эксперты перенимают у Украины опыт по формированию специальных подразделений для работы с БПЛА, их внедрению и организации производства дронов. По его словам, поддержка со стороны НАТО и Евросоюза позволяет Киеву совершенствовать технологии и внедрять новые решения на поле боя.
Ранее ЕС объявил о выделении Украине дополнительного транша в размере четырех млрд евро из доходов от замороженных российских активов. В официальном заявлении уточняется, что половина этой суммы будет направлена на развитие оборонного сектора, в том числе на программу производства и внедрения беспилотников.