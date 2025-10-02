Водитель мопеда попал под рейсовый автобус во Владивостоке

Автобусу после аварии потребуется небольшой ремонт. Вероятно, ситуация с обслуживанием маршрута № 7 на некоторое время станет ещё хуже. По данным издания «Новости VL.ru», более трети рейсов на этом маршруте в сентябре не выполнялось. Перевозчик, обслуживающий маршрут, ООО «Каслар», является одним из самых неисполнительных во Владивостоке, хуже него по итогам прошлого месяца справился с поставленными задачами только «ВладАвто».