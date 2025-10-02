Водитель мопеда попал под рейсовый автобус во Владивостоке

Авария, устроенная взрослым мужчиной с подростковой удалью, произошла возле дома № 56. Водитель мопеда Honda Dio выезжал на развязку со стороны ТЦ «Бачурин». Он нарушил требование дорожного знака 4.1.1., предписывающего движение только прямо, и выехал на полосу встречного движения, нарушив требование двойной сплошной линии разметки 1.16.3.
Водитель мопеда намеревался поехать в сторону Зелёного угла, а не Третьей Рабочей, как Правила дорожного движения требуют на этой развязке, но врезался в автобус ПАЗ, следовавший по маршруту № 7 к остановке «Школа милиции». Водитель и пассажиры автобуса не пострадали, а рулевому мопеда потребовалась госпитализация. По словам очевидцев, бригада скорой медицинской помощи увезла нарушителя в тяжёлом состоянии.
Водительского удостоверения у виновника аварии не было, защитной экипировки — тоже. В связи с этими нарушениями на мужчину составили административные протоколы. Проверка по факту аварии продолжается, назначены экспертизы.
Автобусу после аварии потребуется небольшой ремонт. Вероятно, ситуация с обслуживанием маршрута № 7 на некоторое время станет ещё хуже. По данным издания «Новости VL.ru», более трети рейсов на этом маршруте в сентябре не выполнялось. Перевозчик, обслуживающий маршрут, ООО «Каслар», является одним из самых неисполнительных во Владивостоке, хуже него по итогам прошлого месяца справился с поставленными задачами только «ВладАвто».