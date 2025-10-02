Система ПВО РФ отразила ночную атаку дронов ВСУ в Волгоградской области

«В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе зафиксировано возгорание сухой растительности, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами. В р.п. Елань повреждены частное домовладение и прилегающие хозпостройки», — рассказал Бочаров.
Он отметил, что ситуация полностью контролируется, а силы ПВО продолжают охранять воздушное пространство региона. Пострадавших в результате ночной атаки врага нет, добавил губернатор.
Ранее Life.ru писал, что аналогичная атака беспилотников произошла в Ростовской области. Силы ПВО уничтожили украинские дроны над четырьмя районами: Верхнедонским, Шолоховским, Миллеровским и Чертковским. Падение обломков на землю вызвало ущерба для инфраструктуры региона и населения. Кроме того, более 10 БПЛА были сбиты в Воронежской области.
