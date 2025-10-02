Жительницу Приморья будут судить за ДТП с ее дочерью за рулем

Жительница Приморского края предстанет перед судом по обвинению в том, что позволила своей несовершеннолетней дочери сесть за руль её машины. В результате ДТП, спровоцированного подростком, один человек погиб и несколько получили травмы, информирует региональная прокуратура.
Трагический инцидент произошел 20 августа в Дальнереченске. В результате аварии один мужчина скончался, а шесть человек, в числе которых четверо несовершеннолетних, были доставлены в больницу с различными травмами. По информации правоохранительных органов, за рулем транспортного средства находилась девушка, не достигшая совершеннолетия и не имеющая водительского удостоверения. Она не смогла удержать контроль над автомобилем, что привело к съезду с трассы и столкновению с деревом.
Прокурор Дальнереченска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 31-летней местной жительницы. Ей предъявлены обвинения по статьям 109 ч. 1 УК РФ (непредумышленное убийство) и 118 ч. 1 УК РФ (нанесение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)… Уголовное дело передано в Дальнереченский районный суд для дальнейшего рассмотрения, отмечается сообщении.
Согласно материалам следствия, в августе 2025 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дала разрешение своей 13-летней дочери управлять автомобилем марки Daihatsu Terios Kid. Девочка потеряла контроль над транспортным средством, в результате чего машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.