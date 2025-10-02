Жительницу Приморья будут судить за ДТП с ее дочерью за рулем

Трагический инцидент произошел 20 августа в Дальнереченске. В результате аварии один мужчина скончался, а шесть человек, в числе которых четверо несовершеннолетних, были доставлены в больницу с различными травмами. По информации правоохранительных органов, за рулем транспортного средства находилась девушка, не достигшая совершеннолетия и не имеющая водительского удостоверения. Она не смогла удержать контроль над автомобилем, что привело к съезду с трассы и столкновению с деревом.