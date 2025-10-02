Число жертв землетрясения на Филиппинах выросло до 72

Количество жертв землетрясения в провинции Себу на Филиппинах увеличилось с 69 до 72 человек, число пострадавших достигло 294, сообщил телеканал GMA News, ссылаясь на данные национального совета по предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий.
Согласно информации, землетрясение на севере провинции Себу затронуло жизни 170 тысяч человек, из которых около 20 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Местные власти отметили, что подземные толчки привели к разрушению некоторых зданий.
В российском посольстве на Филиппинах сообщили, что у дипломатического представительства нет данных о россиянах, пострадавших в результате землетрясения.
В провинции Себу было объявлено чрезвычайное положение после землетрясения. Наибольшее число жертв зафиксировано в городе Бого с населением 90 тысяч человек на севере провинции, а также в муниципалитетах Сан-Ремихио и Меделлин.