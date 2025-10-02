Россия атакована украинскими беспилотниками: карта ударов БПЛА 2 октября

Украина запустила более 10 беспилотник по Воронежской области.
Несколько российских регионов отразили атаку дронов Украины в ночь на 2 октября. В Воронежской области было сбито 10 аппаратов, в Волгоградской из-за падения обломков начался пожар и был поврежден частный дом, в Саратове и Астрахани ввели временные ограничения на полеты. В нескольких регионах вводилась угроза атаки БПЛА. Подробнее о ночных ударах ВСУ по России — в материале URA.RU.
Легенда карты Фото: URA.RU.
Обновлено в 07:23 по мск. Всего было уничтожено за ночь 85 украинских дронов, передает Минобороны.
Волгоградская область.
Регион был атакован дронами ВСУ в ночь на 2 октября. Средства ПВО отразили атаку, но из-за падения обломков беспилотников произошло возгорание сухой растительности. Его оперативно потушили специалисты. В поселке городского типа Елань были повреждены частный дом и прилегающие хозпостройки. Пострадавших в результате атаки нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова привели в официальном telegram-канале администрации области.
Воронежская область.
В городе Борисоглебск была введена угроза непосредственного удара дрона ВСУ. Были включены все системы оповещения. Губернатор региона Александр Гусев призвал людей зайти в помещение и уйти от окон. В случае нахождения на улице при приближении дрона следует сразу покинуть зону его видимости и позвонить в 112.
Позже Гусев сообщил, что всего над территорией области было сбито более 10 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.
Как отметил глава региона, в Лискинском, Острогожском, Бутурлиновском районах, а также в Борисоглебске было отменено предупреждение о непосредственной угрозе атак. При этом опасность атаки дронов по области сохранялась.
Ростовская область.
Средства ПВО отразили атаку украинских дронов в четырех районах области: Верхнедонском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском. Жертв и разрушений удалось избежать, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.
Саратовская область.
В регионе была введена угроза атаки дронов ВСУ. Все службы привели в полную готовность, написал губернатор региона Роман Бусаргин в своем telegram-канале.
Ограничения в аэропортах.
В астраханском аэропорту Нариманово и саратовском аэропорту Гагарин были введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Введение ограничений связано с необходимостью обеспечения безопасности полетов.
Согласно онлайн-табло астраханского аэропорта, утром 2 октября был отменен один рейс Астрахань — Москва, вылет которого был запланирован на 07:20 (05:20 мск). Причина отмены не уточняется, она может быть не связана с введенными ограничениями. В то же время на онлайн-табло саратовского аэропорта Гагарин не зафиксировано задержек или отмен рейсов по состоянию на утро 2 октября.