Скандал в Фергане: силовое давление на фермера попало на видео

На видео видно, как сотрудники УВД пытаются увезти фермера, грубо отталкивают пожилых женщин, которые встают на защиту родственника. В результате одной из женщин стало плохо — ей и другим пришлось вызывать скорую помощь. Сын фермера в отчаянии умоляет не трогать больного отца, но на это никто не реагирует. Пожилую мать, вставшую между силовиками и сыном, сбили с ног, после чего она также потеряла сознание.
Почему фермеры оказываются под давлением?
Для понимания ситуации стоит напомнить: в Узбекистане до сих пор действует негласная система госзаказа. Фермеры обязаны засевать свои земли определёнными культурами — в частности, зерном или хлопком — и обеспечивать «план» по урожаю. Проблемы с погодой, засухой, отсутствием воды или другими объективными причинами обычно не принимаются во внимание. Получил землю — выполняй план любой ценой. В итоге подобная система становится причиной многочисленных конфликтов и давления на фермеров.
Официальная реакция
Инцидент в Риштане прокомментировали в офисе бизнес-омбудсмена. Там напомнили: свободная деятельность фермерских хозяйств, являющихся субъектами предпринимательства, гарантируется законодательством, и любые необоснованные методы давления или насилия в их отношении недопустимы.
Бизнес-омбудсмен призвал государственные органы строго соблюдать закон в отношениях с предпринимателями и отказаться от противоправных действий.
Сейчас данный случай находится на изучении в аппарате бизнес-омбудсмена. Что касается реакции правоохранительных органов — на момент публикации никаких комментариев от них не поступало.