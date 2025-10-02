Скандал в Фергане: силовое давление на фермера попало на видео

На видео видно, как сотрудники УВД пытаются увезти фермера, грубо отталкивают пожилых женщин, которые встают на защиту родственника. В результате одной из женщин стало плохо — ей и другим пришлось вызывать скорую помощь. Сын фермера в отчаянии умоляет не трогать больного отца, но на это никто не реагирует. Пожилую мать, вставшую между силовиками и сыном, сбили с ног, после чего она также потеряла сознание.