Тело мужчины нашли при тушении пожара в свердловском поселке

За минувшие сутки свердловские спасатели ликвидировали 14 пожаров, четыре из которых произошли в жилом секторе.
Накануне при тушении пожара в частном двухквартирном доме в поселке Азиатская на улице Строителей найден мужчина без признаков жизни. С огнем справились за 20 минут 6 специалистов на двух единицах техники.
В Екатеринбурге на улице Чемпионов горела квартира на 12-м этаже шестнадцатиэтажки на площади 10 квадратных метров. Возгорание ликвидировали за 11 минут 14 спасателей на четырех спецмашинах.
В городе Полевской на территории Восточного Промышленного Района повреждена литейная машина в производственном здании на площади 3 квадратных метра. Огонь потушили за три минуты 8 спасателей на двух единицах техники.
На улице Репина в Екатеринбурге горели межэтажные перекрытия в неэксплуатируемом здании на площади 7 «квадратов». Пожар ликвидировали за пять минут 5 спасателей на двух спецмашинах.