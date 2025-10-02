Экс-банкира Жомарта Ертаева вновь возьмут под стражу

Экс-топ-менеджер ряда банковских организаций Жомарт Ертаев в марте 2018 года был объявлен в международный розыск. В мае того же года его задержали в Москве по запросу казахстанского бюро Интерпола. В марте 2019 года Ертаева экстрадировали в Казахстан.