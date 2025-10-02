Экс-банкира Жомарта Ертаева вновь возьмут под стражу

Искренне благодарю Генеральную прокуратуру РК, прокурора и суд Алматинской области, а также журналистов, которые первыми подняли этот вопрос.
Депутат Ермурат Бапи рассказал, что Абзал Куспан подал протест в Генеральную прокуратуру РК, выступая против решения об освобождении экс-банкира. Его требование было удовлетворено, и по протесту прокуратуры Жомарт Ертаев вновь будет взят под стражу.
3 сентября Комитет уголовно-исполнительной системы МВД подтвердил, что Жомарт Ертаев, ранее осужденный за хищение 144 млрд тенге из Bank RBK, был освобожден. Он отбывал наказание в учреждении УИС в соответствии с судебным приговором.
Экс-топ-менеджер ряда банковских организаций Жомарт Ертаев в марте 2018 года был объявлен в международный розыск. В мае того же года его задержали в Москве по запросу казахстанского бюро Интерпола. В марте 2019 года Ертаева экстрадировали в Казахстан.
В ноябре 2020 года суд признал Ертаева виновным в хищении 144 млрд тенге из Bank RBK, где он занимал должность советника председателя совета директоров. Он способствовал выдаче кредита на сумму свыше $80 млн фиктивной компании. В ходе судебного разбирательства Ертаев полностью признал вину. Всего по делу о хищениях в Bank RBK осудили 36 человек.
В марте 2021 года Ертаева осудили по другому делу, связанному с хищением средств из Bank RBK, Qazaq Banki и Евразийского банка. Деньги выводились через поддельные зерновые расписки, не подкрепленные реальными активами. Ертаев получил 9 лет лишения свободы, а также были осуждены четыре его соучастника.
В том же марте 2021 года по первому делу суд смягчил наказание Ертаеву, сократив срок с 11 до 9 лет.