В Красноярском крае в популярном у туристов месте пропала семья с 5-летним ребенком

В отряде «ЛизаАлерт» рассказали, что 28 сентября Ирина и Сергей Усольцевы со своей дочерью Ариной ушли прогуляться в окрестности поселка Кутурчин. Это место популярно у туристов, но никакой туристической инфраструктуры, а также связи в этом месте нет. К оговоренному времени семья не вернулась, с тех пор о них нет никаких известий.