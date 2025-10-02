В Красноярском крае в популярном у туристов месте пропала семья с 5-летним ребенком

В Партизанском районе Красноярского края пропала семья с 5-летним ребенком. Волонтеры просят помощи.
В отряде «ЛизаАлерт» рассказали, что 28 сентября Ирина и Сергей Усольцевы со своей дочерью Ариной ушли прогуляться в окрестности поселка Кутурчин. Это место популярно у туристов, но никакой туристической инфраструктуры, а также связи в этом месте нет. К оговоренному времени семья не вернулась, с тех пор о них нет никаких известий.
Информацию передали спасателям и волонтерам, которые выехали на место и ведут поиски. Им помогают местные жители. Сегодня, 2 октября, планируется привлечь к поискам авиацию.
«Скоро начнутся четвертые сутки, как семья находится в холодном осеннем лесу. Их здоровье и жизнь под серьезной угрозой. Остро необходимы проходимая техника — внедорожники, квадроциклы, а также люди, имеющие опыт походов и соответствующую экипировку. В штаб поиска требуется вода и еда для добровольцев», — обратились к красноярцам представители отряда «ЛизаАлерт».
Поиск осложняется погодными условиями, рельефом и особенностями местности, а также отсутствием связи, отмечают волонтеры. Судя по данным погодного сервиса «Р5», днем 28 сентября в Кутурчине было +28 °С, а к ночи пошел сильный дождь. К утру температура опустилась до −2 °С, а сегодня утром столбики термометров показывали до −6 °С.
Всех, кому что-то известно о местонахождении пропавших, просят позвонить на горячую линию «ЛизаАлерт» 8−800−700−54−52 (звонок бесплатный), 8 (391−31) 2−02−86 в полицию Сосновоборска, 112 — единый телефон вызова экстренных служб, 8−950−99−66−066 волонтерам (круглосуточно).