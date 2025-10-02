В Волгоградской области отражена атака БПЛА

Атака БПЛА отражена в Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
По его словам, в результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе произошло возгорание сухой растительности. Пожарные оперативно его ликвидировали.
Кроме того, в рабочем поселке Елань были повреждены частное домовладение и прилегающие хозпостройки.
В результате атаки БПЛА никто не пострадал.
Сообщалось также, что российские силы ПВО обезвредили в двух районах Воронежской области более 10 украинских дронов.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше