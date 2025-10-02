Ричмонд
В Волгоградской области отражена атака БПЛА

В результате атаки беспилотников ВСУ в Волгоградской области никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Атака БПЛА отражена в Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По его словам, в результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе произошло возгорание сухой растительности. Пожарные оперативно его ликвидировали.

Кроме того, в рабочем поселке Елань были повреждены частное домовладение и прилегающие хозпостройки.

В результате атаки БПЛА никто не пострадал.

Сообщалось также, что российские силы ПВО обезвредили в двух районах Воронежской области более 10 украинских дронов.

